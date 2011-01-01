› Александр Халифман считает, что настал определенный кризис в руководстве сборной

Александр Халифман и Евгений Бареев

Экс-чемпион мира Александр Халифман в интервью журналу "Огонек" дал оценку выступлению сборной России на командном чемпионате мира в Нинбо. Он призвал не сгущать краски и воздержаться от безудержного излияния эмоций.

"Кричать "позор", "провал", "катастрофа" — этого не нужно. Средняя реакция в шахматном сообществе такая: выступили неважно, нужно что-то менять".

Александр Халифман считает, что в России сейчас нет однозначно сильнейшего шахматиста, а есть группа элитных гроссмейстеров, в которую входят Сергей Карякин, Владимир Крамник, Александр Грищук, на подходе - Ян Непомнящий.

"Но о каком-то явном перевесе кого-то над кем-то говорить пока рано. Сильные шахматисты в стране есть, вопрос в том, как правильно распределить роли, как расставить по доскам, кого сделать первым номером. Это очень тонкая материя, и тренерам нужно осторожнее с ней обращаться".

По мнению Халифмана, одна из причин неудачного выступления российской сборной заключается в ошибках, допущенных тренерским штабом.

"При всем уважении к Евгению Барееву совмещение постов одного из руководителей федерации и тренера сборной мне кажется неправильным. Не потому, что он на эту роль не подходит, а потому, что это в принципе неправильно".