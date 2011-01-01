› Крамник о патриотизме, сборной и рывке к рынку

Экс-чемпион мира Владимир Крамник, выигравший на днях в 10-й раз супертурнир в Дортмунде, дал пространное интервью редактору сайта www.chess-news.ru Е. Сурову. Прежде всего, Крамник подвел итоги своему выступлению в турнире:

"Я бы не сказал, что у меня какой-то был супернастрой в этот раз в Дортмунде. То есть объяснений нет никаких. Может быть, просто вот эта идеальная форма, которая должна была прийти к маю, пришла почему-то в июле".

О рейтинге:

"Это не было какой-то уж задачей – за 2800 зайти, и я буду счастлив. Конечно, нет. Это просто такая мелочь, цифра. Как и десятый выигрыш турнира – просто потому, что это ровная цифра, может быть, поэтому я был чуть более настроен именно на выигрыш этого турнира. Но в целом – нет, 2800 – это не та цель, ради которой я готов все отдать. Тем более, что я вообще к рейтингу отношусь достаточно скептически. Скажем так, он меня начинает волновать только тогда, когда становится угрожающе низким".

О Карлсене:

"Я думаю, что он грамотно выбирает турниры, и в этих турнирах он действительно играет на 2825. Если, скажем так, взять турнир «шесть первых по рейтингу в два круга» - я не уверен, что он сможет держать такой рейтинг. Потому что у него все-таки такой стиль игры – он очень хорошо «чистит хвост»".

О своем отсутствии на чемпионате мира в Нинбо:

"Нинбо вообще образовалось случайно для меня. Я вообще не знал, что в этом году будет какой-то командный турнир. Раньше же всегда раз в четыре года проводился. Так что я об этом узнал только тогда, когда у меня были все договоренности в Дортмунде, и обратного пути просто не было. Надо понимать, что Дортмунд – это турнир, который – я не пытаюсь набить себе цену, но – объективно очень зависит от моего участия".

О патриотизме:

"Патриотизм – такая вещь, которая должна быть обоюдной. Если страна о тебе не заботится абсолютно (что было в девяностых), то я вообще не понимаю, почему игрок обязан играть за страну. То, что было в девяностых – форменное безобразие. Все наши топ-игроки никогда не получали ни копейки, даже никакого минимального внимания. А в ответ мы все-таки играли за страну, никто не менял федерацию и так далее. На мой взгляд, это и есть патриотизм, в моем понимании этого слова".

О своем предстоящем выступлении в Суперфинале чемпионата России:

"Да и вообще я с удовольствием в России играю, так что все замечательно – я с удовольствием приеду и сыграю. У меня никаких принципиальных возражений от участия в чемпионате России вообще нет, и никогда не было. Просто у меня не получалось. Но я вообще заметил – извините, отклоняюсь немножко от темы, - что я уже стал таким нарицательным именем, условной единицей. Смотрю: какие-то дискуссии идут на Тренерском совете по поводу, например, Суперфинала, каким быть Суперфиналу. И кто-нибудь говорит: «А Крамник сыграет, а Крамник не сыграет». Не знаю, меня вообще никто не спрашивал никогда: ни от Федерации, ни от Тренерского совета – буду я играть, не буду? Какую систему я считаю правильной, какую неправильной?".

Полный текст интервью.