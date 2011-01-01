› Дворецкий предлагает кандидатов на должность главного тренера сборной

Марк Дворецкий и Борис Постовский

Заслуженный тренер СССР Марк Дворецкий в беседе с журналистом Владимиром Барским проанализировал причины неудачного выступления сборной России на чемпионате мира в Нинбо (Китай) и назвал подходящие, по его мнению, кандидатуры на должность главного тренера.

"Умение чувствовать ребят, настраиваться с ними на одну волну, чтобы понять, как лучше поступить, в психологии называется эмпатией. Так вот, тренер команды Евгений Бареев на эмпатию не способен. Чутким его никак не назовешь, он (воспользуюсь английским словом) «selfish». Это не обвинение, не упрек, а просто свойство его характера. Поэтому основную причину неудачи я бы сформулировал так: неподходящая для работы с командой личность главного тренера.

Женя по натуре «ёж». Жесткий по отношению к окружающим, иронично или агрессивно отвечающий на любые воздействия со стороны. Я знаю его с детских лет. Когда он был школьником, в его отношении ко мне поначалу присутствовали настороженность, некоторая внутренняя агрессия. Конечно, он видел во мне в первую очередь тренера своего конкурента Леши Дреева. Меня это только забавляло. Постепенно Бареев понял, что никакого негатива по отношению к нему я не испытываю, вредить ему не собираюсь, и в конце концов у нас установились очень хорошие, доброжелательные отношения. Мне он был симпатичен как человек очень умный и остроумный, волевой и целеустремленный – эти достоинства я высоко ценю в людях".

"Считаю правильным поручить работу со сборной кому-либо из отлично зарекомендовавших себя тренеров: Яновскому, Мотылеву или Поткину. Организовать для них возможности дальнейшего профессионального роста, обмена опытом. Единоначалие в руководстве командой на сборах и соревнованиях – бесспорный принцип, но он вовсе не исключает сотрудничества с коллегами, привлечения необходимых специалистов. Надо дать свободу новому главному тренеру для выбора по его усмотрению эффективных форм работы со сборной. Поскольку все упомянутые мною кандидаты – люди, с одной стороны, сильные, с другой – трезвые и контактные, то не сомневаюсь, что любой из них будет сверять свои действия с мнением коллег и Тренерского совета, и в то же время проводить твердую и последовательную политику, принимать, если потребуется, свои независимые решения".

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