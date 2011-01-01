› На Кубке мира начался второй раунд

В среду 31 августа на Кубке мира в Ханты-Мансийске сыграны первые партии второго раунда. Очень быстро заключили мирное соглашение Рустам Касымжанов (Узбекистан) – Гата Камский (США), Ни Хуа (Китай) – Руслан Пономарев (Украина) и Юрий Дроздовский (Украина) – Фабиано Каруана (Италия).

Дроздовский накануне провел изнурительный многочасовой тай-брейк, закончившейся «Армагеддоном, и потому, вполне вероятно, не успел полностью восстановиться. Касымжанов и Ни Хуа почему-то даже не попытались использовать право выступки - то ли не угадали с дебютом, то ли построили стратегию таким образом, чтобы попытаться решить исход матча в быстрые шахматы. Подобный подход, напомним, практиковали некоторые участники матчей претендентов в Казани, а ведь там, чтобы добраться до тай-брейка, надо было закончить вничью четыре партии с длинным контролем, тогда как в Ханты-Мансийске только две.

Гата Камский и Рустам Касымжанов

Дебютную катастрофу потерпел украинец Антон Коробов в партии с Никитой Витюговым. В остром анти-московском варианте российский гроссмейстер продемонстрировал более глубокую подготовку и быстро заработал очко. Белорусский гроссмейстер Сергей Азаров избрал черными против Вугара Гашимова (Азербайджан) популярный в последнее время гамбит Яниша, но, столкнувшись с достаточно редким возражением, сразу же сбился с верного пути и угодил под матовую атаку. Недолго продолжалась и партия Владимира Поткин (Россия) против Алексея Широва (Испания), но вряд ли ее можно записать в разряд дебютных катастроф. На выходе из дебюта Широв имел как раз вполне комфортную позицию, но затем потерял нить игры и полностью уступил инициативу по всей доске.

Более чем весомую заявку на выход в третий круг сделали шахматисты, выигравшие свои партии черными: Василий Иванчук (Украина), Дмитрий Яковенко, Александр Морозевич и Евгений Томашевский (все – Россия), Ласаро Брусон и Леньер Домингес (оба – Куба), Ле Кван Лием (Вьетнам). Главным неудачником тура можно назвать Франциско Вальехо: испанский гроссмейстер получил подавляющую позицию, был близок к цели, однако умудрился проиграть Брусону эндшпиль с лишней пешкой. Евгений Алексеев против Иванчука вначале упустил небольшой перевес, затем проиграл пешку, хотя позиция все равно оставалась близкой к ничейной. На доске уже маячили контуры знаменитого теоретически ничейного эндшпиля «ладья и слон против ладья», когда Евгений грубо ошибся и вынужден был сразу признать свое поражение.

Победы белым цветом записали в свой актив Теймур Раджабов (Азербайджан), Мирце-Эмильян Парлиграс (Румыния), Антон Филиппов (Узбекистан), Ярослав Жеребух (Украина) и Эмиль Сутовский (Израиль).

Рубен Фельгаер и Ярослав Жеребух

Антон Филиппов - Этьен Бакро

Рейтинг-фаворит турнира Сергей Карякин (Россия) не сумел пробить изобретательную оборону филиппинского гроссмейстера Уэсли Со. Нелегко пришлось Александру Грищуку (Россия) против Себастьяна Феллера (Франция), но он все же сумел защитить позицию черных.

В четверг 1 сентября состоятся ответные партии второго раунда Кубка мира, в которых соперники поменяются цветом фигур.

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