› В Тюмени осталось сыграть один тур

Несмотря на ожесточенную борьбу на первых столиках в 10-м туре высшей лиги чемпионата России, семь первых партий закончились вничью. Лидер Даниил Дубов сохранил свой отрыв - 7,5 из 10 - от Андрейкина и Витюгова, которые фактически обеспечили места в суперфинале. У Антона Демченко 6,5 и чистое 4-е место...

Результат международного мастера Демченко, пожалуй, не менее удивителен, чем уверенное лидерство Дубова. Уступив в 3-м туре Яковенко, Антон не знает горечи поражений, а выиграть успел три партии - у В.Сергеева, Бочурова и Шаманов.

В 10-м лидер попытался реализовать против Демченко белый цвет, но наткнулся на стену непонимания. Конфликт был исчерпан уже на 23-м ходу. Ничья... И Антон сохраняет неплохие шансы на попадание в суперфинал. Для этого ему достаточно будет просто не проиграть в последнем туре, а остальное решит коэффициент.

Конкурентов у Демченко - десять человек, имеющих по “+2”... Кто из них и займет два вакантных места в суперфинале. Пока наилучшие шансы на это у Сюгирова и Бочарова, им совсем немного уступают Михаил Паранин и Яослав Призант. Ниже по коэффициенту расположились Поткин, Курносов, Грачев, Тимофеев, Алексеев и Шиманов. Окончательную расстановку сил определит заключительный тур...

Но уже ясно, что среди участников суперфинала не будет Эло-фаворитов лиги - Яковенко и Непомнящего, сыгравших в Тюмени явно ниже своих возможностей.

Источник: http://russiachess.org/championship/detail/2012/vishaya_liga/