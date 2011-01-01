Прекрасно было исполнено и надолго останется в памяти Финальное крещендо ташкентского Гран-При.

Свидлер-Морозевич. Встреча старых товарищей пришлась на последний тур, когда один (как могло показаться со стороны) просто доигрывал турнир, другой всерьез претендовал на первый приз. Но гроссмейстеры провели поединок так, словно он был сыгран в первом, а не в последнем туре: с азартом, энергией, огоньком. Застрельщиком причем выступил Пётр, избравший острый вариант с жертвой фигуры за инициативу.

После 15.Кd5!?

Спустя несколько ходов черные могли остаться с лишней ладьей, но решили воздержаться от излишнего чревоугодия, хотя решающих продолжений, или хотя бы обеспечивающих нарастание инициативы не видно. Морозевича, однако, можно понять – не в привычках москвича отсиживаться за оборонительным валом, в расчете использовать в будущем зыбкие материальные приобретения.

После 23.с6

После отказа от принятия жертвы, некоторые шансы перешли на сторону Свидлера, но, в конце концов, к обоюдному удовольствию, был подписан мир. После мытарств и треволнений Александр заслуженно попадает в делёж вожделенного первого места.

Другой психологический этюд случился в партии Карякин-Пономарёв. Бывшие коллеги по «золотой» украинской сборной прекрасно изучили друг друга с давних времен. Начиная с судьбоносного для Руслана матча с Василием Иванчуком, где Сергей выступал одним из его тренеров, заканчивая многочисленными совместными выступлениями в командных турнирах, гроссмейстеры съели совместно не один пуд шахматной соли. В варианте Свешникова чемпион мира по рапиду как-то незаметно переиграл экс-чемпиона по «классике». К 30-му ходу перевес белых стал весьма осязаемым:

30.gxf gxf 31.Фh4 Кg8 и здесь вариант 32.Лg1 h5 33.Сf1 Фb6 34.Фg3 Kрe8 35.Кd5 Фc5 36.Фh4 Kрd7 37.Кxf6+ Кxf6 38.Фxf6 Kрc6 39.Сh3 Лd7 40.Лgd1 Лa2 41.Фh6 Kрc7 по мнению Гудини (http://tashkent2012.live.whychess.com/) даёт большой перевес. «Белковый шахматист» предпочёл более напрашивающееся 32.Кg4, но перевеса также не выпустил. В дальнейшем, сочетая угрозы вражескому королю с движением проходной пешки «b», Карякин вынудил капитуляцию соперника и вошел в делёж первых трёх мест.

Китайский синдром?

http://tashkent2012.fide.com/images/stories/gallery/Round%2011/slides/IMG_5839.JPG

Битва титанов в 10-м туре (Мамедьяров-Карякин), кажется, здорово измотала Шаха, во всяком случае, трудно объяснить чем-либо иным грубый зевок, допущенный в трудной, но отнюдь не безнадёжной позиции.

Ван Хао – Мамедьяров

Последний ход чёрных 28…а6-а5?? И после очевидного 29.Сb5 хунхузу из Поднебесной оставалось только продемонстрировать элементарную аккуратность. В очередной раз, очередной лидер был свергнут со своего гордого пьедестала.

http://tashkent2012.fide.com/images/stories/gallery/Round%2011/slides/IMG_5758.JPG

Леньер Домингес. Нацеленность на сверхзадачу

Место в арьергарде турнирной таблицы, отягощающим бременем легло на плечи посланника острова свободы, поэтому в последнем туре он был готов пойти на всё, чтобы переложить эту сомнительную привилегию на кого-нибудь другого. Задача была выполнена с изрядной толикой помощи Гаты Камского, допустившего элементарный просчет.

Домингес-Камский

Пользуясь тем, что невозможно сразу 26.Са2 (26…Фg6), чёрные водрузили ладью на с4, упустив промежуточное 26.Фd3, после чего их позиция стала незащитимой.

Массу энергии и выдумки вложили в финальное масштабное батальное полотно Касымжанов с Гельфандом. На протяжении доброго десятка ходов соперники обменивались изящными фехтовальными выпадами, а начиналось всё так:

25.Кс7!?

Итоговая ничья может быть занесена в актив обоим соавторам.

Озадачим профессора!

http://tashkent2012.fide.com/images/stories/gallery/Round%2011/slides/IMG_5779.JPG

Леко-Каруана. Стремясь «хлопнуть напоследок дверью», Каруана избрал против венгерского матадора такое сильнодействующее средство как «скандинавка» и… не угадал! Белые получили и "комфортно", и "приятно". Поэтому решение Леко свернуть игру не поддается разумному объяснению. В финальной позиции, где ничья была зафиксирована в результате троекратного повторения, ресурсы для борьбы далеко не исчерпаны.

Леко-Каруана

Лет 10-12 назад Петер ни за что не отпустил так легко своего противника, а возил (и скорей вывозил) еще 30-50-100 ходов, словом столько сколько потребовалось бы для конечного успеха. Да, видно «укатали сивку крутые горки…»

Последний тур, как и предыдущие десять, подарил нам немало впечатлений и вряд ли оставил кого-либо равнодушным. А мы прощаемся с первым этапом розыгрыша Гран-При и гостеприимным Ташкентом. До новых встреч!

С техническими итогами турнира можно ознакомиться здесь: http://tashkent2012.fide.com/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=3

Текст: Сергей Ким