› Дин Лижень - восходящая звезда Китая

Китайская восходящая звезда, 20-летний Дин Лижень, привлек к себе внимание всего мира. Кто он? Какова его история? Он выглядит очень застенчивым, но готов пообщаться с нами. Давайте познакомимся с ним!

- Чжан Цзилинь: Что означает твое имя Лижень? Для меня это звучит как-то непривычно.

- Дин Лижень: Оно происходит от известного изречения Конфуция. "Если вы хотите быть устроенным, устраивайте других, если вы хотите развиваться, развивайте других». Лижень - означает "устраивать" других (помогать).

- Прекрасно. Знаешь ли ты, whychess.com? Как часто его посещаешь?

- Да, знаю. Иногда я смотрю здесь партии онлайн.

Мне очень нравится, что есть TWIC (The Week In Chess – обновляемая постоянно база шахматных партий – прим. переводчика) которая обновляется каждую неделю. Кратко представлены новые и самые интересные линии. Это дало мне новые идеи и экономит много времени.

- Расскажи, как ты начал изучать шахматы?

- Хорошо. Я научился играть в шахматы, когда мне было 4 года. В то время Вэньчжоу (где я жил) неофициально назывался "Городом шахмат». Здесь, таким образом, была очень хорошая атмосфера, чтобы учиться и играть. Моя мать, которая работала медсестрой, договорилась со своим коллегой по работе, что они будут обучать своих сыновей одной из разновидностей шахмат. Кстати, это мой первый шахматный друг Chen Yibo. Он учится сейчас в Пекинском университете, и присутствует здесь в качестве арбитра. На самом деле мы могли выбирать между китайскими и «традиционными» шахматами. Мы выбрали «традиционные».

- Как всё проходило? Игра давалась тебе легко?

- Это было нелегко, так как я был самым младшим в нашем классе и мне приходилось конкурировать с соперниками намного старше меня. Помню, год спустя, после того как я научился играть, участвовал в группе «не старше 6 лет» национального молодежного чемпионата и занял первое место. Мне было всего 5! Потом, в возрасте 7 лет, я играл в группе «10-летних», и был 18-м. Два года спустя, я стал чемпионом в этой подгруппе. С тех пор играть в молодежных чемпионатах для меня стало легко. С 9 до 17 лет, был чемпионом, кажется 6 раз.

- А что скажешь о международных чемпионатах? Детском чемпионате мира?

- Я был два раза вторым призёром в возрастных подгруппах «до 10» и «до 12» лет.

- Когда ты начал играть во «взрослых» турнирах? И как ты пришел к решению стать профессиональным шахматистом?

- Это был Зональный турнир 2007 года. Мой рейтинг составлял только 2289 единиц, но я занял 3-е место. Моя уверенность в себе возросла. Я стал играть больше во «взрослых» турнирах. В 2008 году я отобрался на чемпионат страны и трижды становился чемпионом. В 2009, 2011 и 2012 годах. Для меня стало счастливым местом Xinghua, где проходили эти чемпионаты.

- В то же время ты учился?

- Да. Учился до первого года высшей школы. Я предпочитал играть в шахматы и и не чувствовал, что был заинтересован в учёбе. До этого я всегда был лучшим учеником и особенно успевал в математике. Но теперь все стало для меня трудным, потому что школа была лучшей в Вэньчжоу. Многие студенты учились лучше меня. В общем, я провел большую часть своего времени в высшей школе, играя в шахматы. Через год после расставания с ней, удача улыбнулась мне, и я был зачислен в Пекинский университет.

- Расскажи нам о своей жизни в университете. Какова твоя специальность?

- Я выбрал юстицию. Это кажется мне наиболее интересным, потому что я люблю читать детективные романы. Кроме того, многие профессиональные шахматисты выбрали эту специальность. Но на самом деле иногда бывает скучно.

- Собираешься ли ты заняться в будущем чем-нибудь, связанным с твоим университетским образованием?

- Нет,

буду стараться изо всех сил, чтобы играть в шахматы, так долго, как смогу.

- Как ты смотришь на то, чтобы весело провести время в кампусе? Бываешь там вместе с однокурсниками?

- Нет уж. Я не Ван Хао и Хоу Ифань. Это они оба очень активны в групповой деятельности. Я не экстраверт. Предпочитаю, общаться с товарищами по национальной команде и играть вместе со старыми друзьями.

- Как проводишь свое свободное время?

- Люблю играть в баскетбол. Или общаться в чате с друзьями.

- Твой любимый шахматист?

- Вальехо.

- Почему?

- Я думаю, что его игра очень интересна. К сожалению, теперь он мало выступает.

- Твой любимый цвет?

- Дай мне подумать, хммм ... зелёный.

- Почему?

- Не знаю. Я выбираю зеленый цвет все время, с тех пор как начал играть в компьютерные игры.

- Твоя любимая книга?

- Мне нравятся детективы, но я также покупаю и другие книги.

- Чтение для тебя возможность расслабиться или чему-то научиться?

- Я просто хочу успокоиться. Сейчас всё происходит слишком быстро. У тебя нет достаточно времени, чтобы сделать какие-то вещи. Поэтому хочется иметь некоторое время для спокойного чтения. Я только что закончил читать одну книгу, под названием «To live». Это то, что мне надо, обычно я редко прочитываю всю книгу.

- Твоя любимая еда?

- Не знаю. Теряюсь, особенно когда вижу «шведский стол»: так много вариантов, и я не знаю, что выбрать.

- Вероятно, кухню Вэньчжоу?

- Да, это верно. Родной город - самый лучший.

- Что ты думаешь об интеллектуальных играх SportAccord в этом году? Считаешь, сыграл хорошо? Каково это, играть с ведущими игроками?

- Я хорошо сыграл в рапиде и занял 4 место, в итоге. Думаю, что в быстрых партиях они не использовали свои сильные стороны, и именно поэтому у меня был шанс. В блице была полная катастрофа.

- Почему в блице? В чем разница между тобой и этими парнями?

- Я думаю, что у них лучше понимание, и они очень быстро считают. Мне просто очень трудно успевать за ними.

- Каковы твои планы на будущее?

- Я предпочитаю играть в шахматы, нежели заниматься другими вещами. В школе я действительно не хотел заниматься, но вообще я люблю учиться и много.

- Сколько часов ты тренируешься в среднем?

- Около 3-4 часов в день.

- Какова твоя мечта в шахматах?

- У меня нет какой-либо конкретной мечты. Просто стараюсь изо всех сил, чтобы сделать что-то, а потом принять всё, как оно приходит. Но я действительно не хочу, из-за стремления играть слишком хорошо, терять что-то важное в жизни. Это того не стоит.

- Что для тебя важнее? Психологические потребности? Или духовные?

- Не знаю, как объяснить. Например,



если бы я получил славу и богатство, но не было друзей в моей жизни, этого, конечно, не хотел бы.

- ОК. Теперь ты достиг некоторого определенного уровня. Каким будет следующий шаг? Что ты планируешь сделать, чтобы стать лучше?

- Я думаю, что не достаточно стабилен, и буду стараться работать над этим. Кроме того, в последнее время я не чувствую, когда рискнуть, и часто выбираю безопасное решение. Помню, когда впервые победил в национальном чемпионате, я был очень спокоен и агрессивен. Постараюсь вернуть это состояние и сыграть несколько хороших партий. (Предстояло сыграть в турнире «вслепую» - прим. переводчика)

Текст и фотографии: Чжан Цзилинь